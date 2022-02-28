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إتمام التحضيرات في مكان المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا

إتمام التحضيرات في مكان المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية صباح اليوم الاثنين عن إتمام التحضيرات في مكان المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة أن أنه يتوقع وصول وفدي الجانبين إلى هناك.

العالم-اوروبا

بدورها، نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر دبلوماسي، أن الوفد الروسي ينتظر الجانب الأوكراني لإجراء المفاوضات، التي يتوقع أن تجري في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وكانت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" أفادت بأن الوفد الأوكراني، الذي غادر بلاده لإجراء مفاوضات مع الوفد الروسي، وصل بالفعل إلى أراضي بيلاروس.

وأضافت الوكالة: "الوفد الأوكراني موجود بالفعل في أراضي بيلاروس، وهو الآن عند مدخل مكان المفاوضات. وقال مصدر قريب من عملية التفاوض لـSPUTNIKBY، إنه من المتوقع أن يبدأ الاجتماع مع المفاوضين الروس هذا الصباح".

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