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الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد موسكو إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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