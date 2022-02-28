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في اسبوع القدس العالمي ..الشعب السوداني يؤكد رفضه للتطبيع جملة وتفصيلا

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد نشطاء سودانيون استحالة اقامة علاقات بين بلادهم والكيان الاسرائيلي او الاعتراف به، مجمعون ان لا مستقبل لهذا الكيان في السودان.

العالم - خاص بالعالم

واقامت مبادرة سودانيون ضد التطبيع ندوة لمجابهة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي في السودان ضمن اسبوع القدس العالمي.

واجمع المتحدثون على ان جعل العلاقات طبيعية مع هذا الكيان امرا غير مقبول دينيا و شرعيا وان الشعب السوداني يرفض هذه العلاقات. كما اجمع النشطاء على ان لا مستقبل للكيان الاسرائيلي في بلادهم، مؤكدين استحالة اقامة علاقات او الاعتراف بالكيان. وطالب المشاركون المجلس العسكري الحاكم بالتراجع عن خطوة التطبيع لانها تمثل خيانة للشعب السوداني.

وقال القيادي الاسلامي إدريس سليمان: "إن السودان ضد تطبيع العلاقات مع "اسرائيل" صحيح ان رئيس مجلس السيادة قابل نيتنياهو، لكن هذه الخطوة مرفوضة ولا تمثل الا شخصه ، ولا تمثل السودان ولا الشعب السوداني".

وقالت عضو مبادرة مقاومة التطبيع شذى كنان: "نحن نؤكد كشباب السودان ونساء السودان وكل فئات السودان اننا نقف لمجابهت هذه الهجمة الممنهجة، وهذا التخطيط الممنهج استراتيجيا".

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بالفيديو.. في اسبوع القدس العالمي ..الشعب السوداني يؤكد رفضه للتطبيع جملة وتفصيلا