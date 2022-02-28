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رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية

رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي كافة الاجهزة والمؤسسات المعنية باستخدام طاقات البلاد لزيادة صادرات السلع غيرالنفطية وخفض الاعتماد على العائدات النفطية.

العالم - ايران

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الاثنين خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة ان ايران تتمتع بطاقات كبيرة في مجال الانتاج والتصدير داعيا جميع الاجهزة الى العمل على زيادة صادرات السلع غير النفطية وخفض الاعتماد على العائدات النفطية.

واوعز أية الله رئيسي لوزارتي الجهاد الزراعي والصناعة و المناجم و بدراسة اسباب ارتفاع اسعار بعض السلع وتقديم مقترحاتهما لمعالجة هذه المشكلة للجنة التنسيق الاقتصادي.

وقدم وزير الصناعة خلال اجتماع اليوم تقريرا حول صادرات السلع غير النفطية خاصة خلال الاشهر الاخيرة معلنا بذلك ان صادرات هذه السلع شهدت نموا ملحوظا في الحكومة الجديدة حيث بلغت قيمة تصدير هذه السلع من 35 مليار دولار في العام الماضي الى 47 مليارد دولار في العام الجاري (بدأ 21مارس 2021).

وقدم الوزير الايراني ايضا مقترحاته بشأن تحسين التجارة مع دول الجوار و دول المنطقة.

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