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10 معتقلين فلسطينيين ليلا

10 معتقلين فلسطينيين ليلا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ما لا يقل عن 10 مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل موقع "القدس" نقلا عن مصادر وصفها بـ"المحلية"، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة في عدد من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، بينهم الشابين إبراهيم زعاقيق، وديار الصليبي، في أعقاب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وعيد العويوي من المحافظة.

فيما اعتقل الشاب أسامة صبري من سكان قلقيلية لدى مروره عن حاجز مفاجئ أقيم على مدخل المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الفتاح الحايك بعد اقتحام منزل عائلته في قرية زيتا جماعين جنوب المحافظة، فيما اعتقلت الشابين أسامة ريان، وليث داود، عقب اقتحام عدة منازل في بلدة بيتا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق بلالو، و إسلام صبايا.

فيما اعتقل الشاب محمد البرغوثي من عابود غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وقلقيلية، والخليل، وطوباس، وبيت لحم، وكفر عقب شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز خلال عملياتها، وداهمت منازل أسرى محررين وتركت لهم بلاغات للمقابلة.

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