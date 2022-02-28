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ا ف ب: المصرف المركزي الروسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 % لمنع انهيار الروبل الذي فقد اليوم ثلاثين بالمئة من قيمته

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

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