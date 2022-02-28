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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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خطيب زاده: الحوار بين روسيا واوكرانيا خبر جديد والمفاوضات هي الحل المستدام للخروج من المشاكل
الجيش الروسي يتهم السلطة الأوكرانية باستخدام سكان كييف "دروعا بشرية"
خطيب زاده: محادثات فيينا لا تهدف التوصل الى اتفاق جديد وانما آلية عودة واشنطن لالتزاماتها
خطيب زاده: محادثات فيينا لا تهدف التوصل الى اتفاق جديد وانما آلية عودة واشنطن لالتزاماتها
خطيب زاده: هناك مسودة للتوصل الى اتفاق في محادثات في فيينا تم دراستها ومناقشتها خلال زيارة رئيس الوفد المفاوض الايراني الى طهران
خطيب زاده: الاميركيون لم يتخذوا قرارا نهائيا بعد حول ثلاث قضايا للتوصل الى اتفاق
أ ف ب: روسيا تعلن "تفوقها الجوي" على كامل الأراضي الأوكرانية
الجيش الروسي: يمكن للمدنيين مغادرة كييف "بحرية" عبر ممر آمن
وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة الجيش الروسي على مدينتي بيرديانسك وإنرغودار
وزارة الدفاع الروسية: بإمكان كافة المدنيين في العاصمة كييف الخروج من المدينة عبر طريق كييف-فاسيلكوف
خطيب زاده: الخارجية الإيرانية تتابع أوضاع الايرانيين المقيمين في أوكرانيا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش
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