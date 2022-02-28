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نقل الجالية اللبنانية في أوكرانيا من بولندا بالطيران على حساب الدولة

نقل الجالية اللبنانية في أوكرانيا من بولندا بالطيران على حساب الدولة
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير،  ان الجابية اللبنانية في أوكرانيا سيتم نقلها من بولندا الى بيروت بالطيران على حساب الدولة.

العالم - لبنان

وحسب مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان، لفت اللواء محمد خير في تصريح صحفي، إلى أن الوضع مأساوي على الحدود، بسبب العدد الهائل للاجئين من كل الجنسيات، وقلنا للبنانيين، أن هناك مشقة في الطريق، موضحًا أننا سوف نكون هناك قريبًا، وهناك خطورة لأن بعض المدن لم يتمكن اللبنانيين الخروج منها، وهم يحاولون الخروج، والبعض يفضلون البقاء، معلنًا أن حساب نقل الطيران على الدولة اللبنانية، ومن الرابع من شهر آذار وبعد ذلك، ستنطلق الرحلات من بولندا.

وأضاف: انني تواصلت مع كل الجالية اللبنانية في اوكرانيا، والرأس يُرفع بهم، رأيتهم أنهم منظمون لأنفسهم، وقد تمكن عدد منهم الوصول إلى بولندا .

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نقل الجالية اللبنانية في أوكرانيا من بولندا بالطيران على حساب الدولة

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