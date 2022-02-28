أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 28 فبراير 2022

كيهان...

رئيس الجمهورية .. إيران مستعدة للقيام بجهود دبلوماسية لدعم عودة السلام لأوكرانيا

جوان ..

إستعراض نووي للقوة في اليوم الثالث للحرب.. بوتين يأمر قوات الردع النووي بالإستعداد

اطلاعات ..

المقاومة الأوكرانية تجبر القوات الروسية على الإنسحاب من مدينة خاركيف

سياست روز...

مفاوضات فيينا تحت المجهر.. المطالبة بضمانات قوية بشأن إغلاق الملفات السياسية

ايران ..

كبير المفاوضين يعود إلى فيينا في ظل إجماع وطني على صيانة الخطوط الحمراء

جام جم ..

تقدم خطوة فخطوة في مسار الإلغاء الكامل لإجراءات الحظر بمفاوضات فيينا .

جمهوري اسلامي ..

إتساع دائرة المظاهرات الإحتجاجية في الخرطوم ضد الحكم العسكري وخنق الحريات العامة

خراسان ..

الرئيس الروسي يعلن حالة إنذار نووي , والرئيس الأوكراني يدعو لتشكيل فيلق مقاتلين أجانب

ابرار ..

بايدن يؤكد أن الخيار الوحيد البديل عن العقوبات ضد روسيا هو الحرب العالمية

قدس ...

الصين تتهم أمريكا بتصعيد إستفزازاتها بعبور مدمرات أمريكية من مضيق تايوان

ابتكار ..

الرئيس الروسي يرفض إقتراح وساطة بالأزمة الأوكرانية تقدم به رئيس وزراء الكيان الصهيوني

آرمان ملي ..

بوتين متردد بين تحمل ثمن العقوبات الباهظ والعودة للدبلوماسية بشأن أوكرانيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

اطلاعات..

تناولت الصحف الايرانية الصادرة اليوم تطورات وتفاعلات الحرب الدائرة في اوكرانيا بالتحليل في اعمدتها الرئيسية .. صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( مشاكل روسيا في الحرب على أوكرانيا ).. يبدو ان هجوم القوات الروسية على اوكرانيا لايسير حسب الخطط المعدة في القيادة الروسية, حيث تواجه هذه القوات مقاومة اوكرانية اكبر مما توقعته , الى جانب ذلك تواجه روسيا عقوبات غربية واسعة النطاق تتجه لفرض عزلة تجارية واقتصادية شاملة على روسيا.

وكل هذا الى جانب مطالبة بلدان اوروبية اخرى بالانضمام للناتو رغم التحذيرات الروسية.

إن روسيا خططت لهجوم خاطف ينتهي بإستسلام أوكرانيا أو سقوطها بالكامل بفترة قصيرة لضمان تفادي أية مضاعفات دولية الا ان وتيرة الاحداث الميدانية لا تشير الى نهاية قصيرة جدا لهذه لحرب , وكل ذلك في الوقت التي باتت فيه تداعيات هذه الحرب وردود فعل القوى الغربية والرد الروسي عليها تطرح احتمال توسع دائرة المواجهة بين روسيا والقوى الغربية بكل ما يعنيه مثل هذا الواقع من احتمال اندلاع حرب عالمية .

ولعل اعلان الرئيس الروسي حالة الاستعداد في صفوف قوات الردع النووي الروسية مؤشر على اقتراب هذا الخطر .

جام جم ..

كتبت صحيفة جام جم في مقالها ( نزاع قد لا تكون أوكرانيا محطته الأخيرة )..تعقيدات الازمة الاوكرانية وانعكاساتها تتفاقم وتزداد كل يوم يمضي على الحرب الدائرة في هذا البلد, وفي اخر تطور اعلنت السويد وفنلندا عن رغبتهما في الانضمام لعضوية حلف شمال الاطلسي الناتو رغم كل التحذيرات الروسية .

إن موسكو أعلنت بصراحة بأن خطوة كهذه ستحمل تبعات عسكرية وسياسية خطيرة للسويد وفنلندا وجاء الرد من استوكهولم بان مثل هذا الكلام لن يجعلها تغير موقفها .

ان مثل هذا التطور الخطير وكذلك تسارع وتيرة ارسال بلدان حلف الناتو للسلاح لاوكرانيا مع نشر الحلف للمزيد من القوات في جناحه الشرقي مقابل روسيا قد يدفع الاخيرة للتحرك لمواجهة هذه التهديدات وعندها سيكون من الصعب البت فيما اذا كانت الحرب الدائرة في اوكرانيا هي المحطة الاخيرة ام ان هناك محطات اوروبية اخرى .

ابتكار ..

نشرت صحيفة ابتكار تقريرا يتحدث عن ( رفض بوتين وساطة الكيان الصهيوني ) .. كشفت صحف بتل ابيب عن اجراء رئيس الوزراء نفتالي بينيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي حول الاوضاع باوكرانيا, ويبدو حسب هذه الصحف ... إن الرئيس الروسي رفض بصراحة إقتراح وساطة تقدم به نفتالي بينيت بين موسكو وكييف لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وحسب محافل سياسية بفلسطين المحتلة لم يخف موقف بوتين استياء الكرملين من بيان الادانة الصادر عن حكومة بينيت للحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا .

وحسب هذه المحافل اقتراح الوساطة هذا جاء بالحاح من كييف نفسها .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقال لها حول الموقف الامريكي ازاء الحرب في اوكرانيا يحمل تساؤل يقول ( لماذا لم يدافع بايدن عمليا عن أوكرانيا ؟) ..

ان العامل الرئيسي الكامن وراء التردد الامريكي والاوروبي ايضا في ارسال قوات الى اوكرانيا مقابل الاجتياح الروسي هو الخوف من الازنلاق في حرب عالمية ثالثة لن تكون تقليدية على غرار سابقتيها بالضرورة .

إن أمريكا وحليفاتها الأوروبيات تتعامل مع طلب أوكرانيا الإنضمام لعضوية الناتو من زاية إستخدامه كورقة ضغط على روسيا الا ان الغرب فوجئ في الواقع بحجم وقدرة ردة الفعل الروسية على هذا الطلب وما يمثله من تهديد للامن القمي الروسي من وجهة نظر موسكو .

ان اية حرب نووية لن يكون فيه اي رابح لا امريكا وحليفاتها ولا روسيا والصين ولا العالم كله . ومن هذا المنطلق من المستبعد ان تندلع مثل هذه الحرب ومن المستبعد جدا ان تغامر امريكا او اية قدرة نووية اخرى في العالم على القيام بما من شانه تدمير العالم كله.

آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة افتاب يزد في مقالها ( الأزمة الأوكرانية وخطر إندلاع حرب عالمية )..القوات الروسية تستخدم اسلحة وذخائر حربية تقليدية في هجومها على اوكرانيا , لكن مع ذلك عكست التحذيرات التي اطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا بشأن خطر انضمام المزيد من الدول الاوربية للناتو , احتمال استخدام السلاح النووي .

إن تحذيرات الرئيس الروسي إتخذت طابعا جديا وخطيرا للغاية بإيعازه بعدها لقوات الردع النووي الروسية بالإستعداد فيما يشبه حالى الاعلان عن انذار نووي موجه في الواقع لقوى غربية نووية هي الاخرى . وهذا الانذار يذكر الجميع بأن لدى روسيا اكبر ترسانة نووية في العالم , ترسانة تضم مالايقل عن ستة الاف راس نووي .

ان خطر اندلاع حرب نووية على خلفية الازمة الاوكرانية وتفاعلاتها هو اكبر من ان يمكن لاحد تصوره , ويكفي ان نقول بأن مؤسسة السلام في استوكهولم قدرت ان الترسانات النووية في العالم كافية لتدمير الكرة الارضية خمسة عشر مرة.