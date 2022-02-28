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خطيب زادة: حضورنا في فيينا ليس من اجل التوصل لاتفاق جديد

خطيب زادة: حضورنا في فيينا ليس من اجل التوصل لاتفاق جديد
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، بأن مشاركة الوفد الايراني في مفاوضات فيينا ليس من اجل التوصل لاتفاق جديد، موضحا بأن الوضع حاليا ليس فيه أي غموض لواشنطن واوروبا وان الجمهورية الاسلامية متمسكة بخطوطها الحمراء.

العالم - ايران

واشار خطيب زادة اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الى موقف إيران من القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا وقال: عاد باقري الى طهران لإجراء المشاورات اللازمة بشأن القضايا المتبقية ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي الاستراتيجي مسؤولية المحادثات ويترأسه رئيس الجمهورية.

ولفت الى اعداد مسودة الاتفاق مؤكدا على ضرورة دراستها بعناية معربا عن اسفه لعدم اتخاذ الغرب والولايات المتحدة قرارًا سياسيًا بشأن القضايا الرئيسية الثلاث.

واضاف ابلغنا خطوطنا الحمراء للغرب ونعتقد أنه لم يبق غموض لواشنطن وأوروبا حول هذه الخطوط الحمراء ونتوقع ألا تطيل الأطراف الأخرى المفاوضات أكثر من ذلك.

وبشأن تأثير الحرب الأوكرانية على مفاوضات فيينا ، قال خطيب زادة: لا علاقة بين المفاوضات والحرب الأوكرانية الروسية؛ ما يجري في فيينا يقوم على أساس الاتفاق النووي ومصالح جميع الأطراف المعنية به.

يتبع ...

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خطيب زادة: حضورنا في فيينا ليس من اجل التوصل لاتفاق جديد