عمل تخريبي يطال تجهيزات ضخ المياه في الصنمين بريف درعا

العالم-سوريا

وذكر مدير مؤسسة مياه درعا المهندس محمد المسالمة لمراسلة سانا أن التخريب طال تجهيزات الطاقة لبئرين على طريق الصنمين-قيطة اللتين تغذيان الحي الجنوبي من مدينة الصنمين ويستفيد منهما نحو 5000 شخص مشيراً إلى أن التخريب تسبب بتوقف ضخ المياه من البئرين اللتين تبلغ طاقتهما الإجمالية 50 متراً مكعباً في الساعة.

وبين المسالمة أن عمليات التخريب طالت ألواح الطاقة الشمسية ولوحات التحكم والأكبال الكهربائية مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على إصلاح التجهيزات التي تعرضت للتخريب لإعادة ضخ المياه للسكان.