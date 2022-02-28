ميدينسكي: المحادثات الروسية الأوكرانية ستبدأ في الـ 12:00 ظهرا بتوقيت موسكو

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قالت النائبة ييفينيا كرافتشوك، اليوم الاثنين، إن الوفد الأوكراني يطير بطائرة هليكوبتر بولندية إلى مكان المفاوضات مع روسيا في بيلاروسيا، وستبدأ المحادثات في غضون ساعة ونصف الساعة.

وقالت كرافتشوك لقناة 24 التلفزيونية: "بالنسبة للمفاوضات، فهي لم تبدأ بعد.. ما زالوا يطيرون بطائرة هليكوبتر بولندية... أعتقد أن المفاوضات ستبدأ في غضون ساعة ونصف"، مضيفة أن هذا الالتفاف سمح لكييف بسحب قوات إضافية، لا سيما إلى المراكز الإقليمية.

وكان قد أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيلاروسيا، صباح اليوم، عن وصول الوفد الأوكراني إلى البلاد، وذلك لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

وكان الرئيس البيلاروسي قد طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمديد المهلة بعد اتصاله بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي وافق على بدء مفاوضات وأرسل وفدا إلى بيلاروسيا.

وبالإضافة إلى ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، يضم الوفد الروسي الذي وصل إلى بيلاروسيا أمس الأحد، مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية، والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف، ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسك