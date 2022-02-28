الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

 الدفاع الروسية: تدمير 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية

 الدفاع الروسية: تدمير 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها حقق السيطرة الجوية فوق كامل أراضي أوكرانيا، وأن قوات الجيش الروسي دمرت 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية.

العالم-روسیا

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان نشرته صباح اليوم الاثنين أن من بين المنشأت التي تم تدميرها، 31 نقطة مراقبة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و314 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و57 راجمة صواريخ و121 قطعة من المدفعية الميدانية والهاون، و274 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأشار البيان إلى أنه خلال اليوم الماضي، دمرت القوات الفضائية الجوية الروسية 8 مركبات قتالية تابعة لمنظومات الدفاع الجوي Buk M-1 ومحطات توجيه لمنظومات S-300 وBuk M-1، و3 مواقع اتصال لاسلكي مع محطات P-14، و4 طائرات مقاتلة على الأرض وأخرى في الجو.

روابط ذات صلة

 بالفيديو..وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..السبب الحقيقي لحظر المادة الإعلامية الروسية

الصحة اللبنانية: 1553 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال في يومها التاسع والخمسين

 الدفاع الروسية: تدمير 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية

قائد سلاح الجو يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره الباكستاني

اللواء صفوي: ايران ستتحول الى قوة آسيوية في المستقبل