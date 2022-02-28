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بالفيديو..آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في موسكو بأن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا مستمرة في يومها الخامس مع احداث وتطورات جديدة وهامة.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم خلال التغطية الخاصة آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا إن الطيران الحربي الروسي سيطر على اجواء اوكرانيا بالكامل.

واضح مراسلنا الى ان روسيا طالبت الاوكرانيين المدنيين بالخروج الامن عبر طريق كييف.

واضاف، ان الجيش الروسي سيطر على اكثر من مدينة في كييف وكذلك على المحطة الذرية في منطقة تشيرنوبيل.

هذا وقد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار ادانة لروسيا على خلفية عملياتها العسكرية في اوكرانيا بعد رفض موسكو للقرار.

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا إن اوكرانيا بأكملها ستتحمل تكلفة تحركها العسكري في اقليم دونباس، وأضاف أن القوات الروسية لا تستهدف المواطنين، متهما الجيش الاوكراني باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، وقال إن القوميين الأوكرانيين هم من يقصفون المدنيين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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