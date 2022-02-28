شاهد..ماوراء تباطؤ العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال شعيتو في حديث لقناة العالم الاخبارية من خلال التغطية الخاصة بالعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا من يومها الخامس، إن الوقائع على الارض تؤكد ان مطالب روسيا هي المطروحة والسارية على طاولة المفاوضات، لذا على الجيش الاوكراني ان يلتزم بهذه المطالب من اجل وقف العملية العسكرية الروسية.

واضاف، ان العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا توقفت لوهلة من اجل مخرجات المفاوضات بين اوكرانيا وروسيا، موضحا ان اوكرانيا تحاول استمالة الوقت والمماطلة بالمفاوضات من اجل وصول الاسلحة والمجموعات الارهابية التي بدأت تتجهز في بولونيا وبالغارية الى اوكرانيا لمقاتلة الجيش الاوكراني.

واشار شعيتو الى ان سبب تباطؤ العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، هو عدم قصف الجيش الروسي للمناطق المدنية والبنية التحتية ولا حتى الثكنات العسكرية، وفقط تم قصف مناطق محددة مثل مخازن الاسلحة والمطارات من اجل عدم استخدامها ضد المدنيين، وكذلك الان روسيا لم تضع في برنامجها دخول المدن الاوكرانية انما تتفاوض فقط مع من يحتجزون المدنيين فيها كذريعة بشرية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..