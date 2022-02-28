الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
١١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

خبير عسكري يحدد اهداف روسيا من عمليتها العسكرية باوكرانيا

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي امين حطيط، العملية الروسية في الاراضي الاوكرانية، بانها عملياً ليست بقصد الاحتلال او امتلاك السيطرة على الاراضي الاوكرانية، وانما كانت عملية محددة باهداف واضحة وهي عدم تحول اوكرانيا الى منصة يهدد الامن القومي الروس والاشخاص الروس.

خاص بالعالم

وقال حطيط لقناة العالم خلال تغطية مباشرة لتطورات اليوم الخامس من الحرب في اوكرانيا: ان العملية الروسية التزمت باستراتيجية الضغوط للوصول الى التفاوض الذي يفضي الى تحقيق الاهداف ومعالجة الهواجس الروسية.

واوضح ان روسيا منذ ان انطلقت في عمليتها العسكرية لا زالت في اهدافها اي منع تحول اوكرانيا الى منصة تهدد امنها، مشيراً الى ان هذا يدل على ان هنا امرين، الاول، عدم انضمام روسيا الى الحلف الاطلسي والالتزام بالحياد، والامر الثاني: عدم قيام الحلف الاطلسي باستخدام اوكرانيا بالمس بالامن القومي الروسي، وبالتالي فان التفاوضات التي تجري في بيلاروسيا اليوم سيكون بالنسبة للروس لها هدف واحد وهو الهدف ما رمت اليه العملية العسكرية حياد اوكرانيا ونزح سلاحها الاستراتيجي الذي يشكل تهديداً لروسيا، والاعتراف باستقلال الجمهوريتين في اقليم دونباس.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المرفق اعلاه..

روابط ذات صلة

الشبل: لدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين إلى أوكرانيا

شاهد: العملية الروسية في اوكرانيا أظهرت هذه الحقيقة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ذكرى الإسراء والمعراج.. جبهة العمل: للحفاظ على صيغة العيش المشترك وعدم الانصياع إلى دعوات التفرقة

مذيع مصري يثير غضب المنقوش + فيديو

زيلينسكي: نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري

بالأسماء.. البرلمان العراقي يصوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة

البرلمان العراقي يباشر بمناقشة سعر صرف الدولار

انفوغرافيك.. المغامرات العسكرية الاميركية في العالم على مدار التاريخ 