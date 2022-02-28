خبير عسكري يحدد اهداف روسيا من عمليتها العسكرية باوكرانيا

خاص بالعالم

وقال حطيط لقناة العالم خلال تغطية مباشرة لتطورات اليوم الخامس من الحرب في اوكرانيا: ان العملية الروسية التزمت باستراتيجية الضغوط للوصول الى التفاوض الذي يفضي الى تحقيق الاهداف ومعالجة الهواجس الروسية.

واوضح ان روسيا منذ ان انطلقت في عمليتها العسكرية لا زالت في اهدافها اي منع تحول اوكرانيا الى منصة تهدد امنها، مشيراً الى ان هذا يدل على ان هنا امرين، الاول، عدم انضمام روسيا الى الحلف الاطلسي والالتزام بالحياد، والامر الثاني: عدم قيام الحلف الاطلسي باستخدام اوكرانيا بالمس بالامن القومي الروسي، وبالتالي فان التفاوضات التي تجري في بيلاروسيا اليوم سيكون بالنسبة للروس لها هدف واحد وهو الهدف ما رمت اليه العملية العسكرية حياد اوكرانيا ونزح سلاحها الاستراتيجي الذي يشكل تهديداً لروسيا، والاعتراف باستقلال الجمهوريتين في اقليم دونباس.

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