شاهد: رياضة الساعة واللغة التي توحد جميع لغات العالم

خاص بالعالم

الجميع يتحدثون بكل التفاصيل والأحداث التي دارت داخل المباراة، مع اختلاف لغاتهم وأجناسهم لكن الفكرة والرياضة واحدة، وهذا ما يميز كرة القدم عن غيرها من الرياضيات.

هذا وقد نجح تشيلسي الإنجليزي بتحقيق فوز مهم في مباراة الذهاب من دور الـستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا، أمام ليل الفرنسي بهدفين مقابل لاشيء، حيث قطع البلوز نصف المشوار لتأهل لدور ربع النهائي كونهم يستقبلون الفريق الفرنسي على ملعبهم ستامفورد بريتج بأريحية.

كما خيم التعادل بهدف لمثله على مجريات مباراة يوفنتوس الإيطالي مع مضيفه الإسباني، فياريال، في ملعب لا سيراميكا.

واستضاف برنامج "فار" اللاعب في نادي بيرسبوليس سابقاً سامان اقا زماني ليجيب عن اسئلة البرنامج..

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