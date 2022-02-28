شاهد..ماهي شروط اوكرانيا في المفاوضات مع روسيا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال حسون في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة لتطورات اليوم الخامس من العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، إن اوكرانيا تريد ان توقف العملية العسكرية الروسية حتى توقف التدمير للقدرات القتالية للجيش الاوكراني.

واضاف، إن اوكرانيا تريد عدم اسقاط القيادة والحكومة الاوكرانية، وايضا عدم الظهور بموقف الاستسلام الكامل امام الجيش الروسي.

واشار حسون الى ان اوكرانيا تحاول الوصول الى اتفاق حول جمهورية دونباس مع الجانب الروسي بحيث لا تظهر عملية الفصل التي جرت خلال الايام الماضية.

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