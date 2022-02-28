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انفوغرافيك.. المغامرات العسكرية الاميركية في العالم على مدار التاريخ 

انفوغرافيك.. المغامرات العسكرية الاميركية في العالم على مدار التاريخ 
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

بعد انتهاء الحرب الأهلية الأميركية عام 1865، شرعت أميركا في خوض مغامرات عسكرية واشعلت الحروب في مختلف أقاليم العالم، حيث غاب تورط الجيش الأميركي في مغامرات عسكرية بالخارج 17 عاما فقط.

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انفوغرافيك.. المغامرات العسكرية الاميركية في العالم على مدار التاريخ 