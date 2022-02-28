الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
١١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ما لم ننقب نحن ونستثمره..

رعد: الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز بجوارنا.. وليبلط البحر

رعد: الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز بجوارنا.. وليبلط البحر
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أن الأميركي الوسيط في التنقيب عن الغاز في لبنان، جاء إلى لبنان في الأيام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين.

العالم _ لبنان

واضاف النائب رعد: ولكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الاقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك أنت ستحفر بالماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركاً بينك وبين الاسرائيلي.

وأوضح رعد: سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الاسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، ان الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، وليبلطوا البحر.

وعن بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول الأزمة الأوكرانية، اعتبر رعد أنه يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين الذين يحبون الغرب، لكن لبنان ليس له علاقة بأوكرانيا ولا بروسيا. المسألة، أن السفيرة الأميركية كانت تتصل طيلة الليل بكل العالم لإصدار بيان لا يكون الموقف فيه ضد أميركا.

ولفت النائب إلى أن المعيار لدينا، هو أن يرضى عنا الأميركي والأوروبي، التزمنا بتلك المعايير فخربوا لنا البلد، فهل عندنا نظام مصرفي أو مؤسسات اقتصادية ناشطة في البلد. اننا ذاهبون لنتوسل الحلول من الدول التي خربت البلد ودمرته لأنها كانت تملي سياساتها على المسؤولين في هذا البلد.

روابط ذات صلة

رعد: المقاومة تعدّ وتستعدّ وتبذل وسعها لحماية لبنان

رعد: واشنطن و’تل ابيب’ تنسقان لتخريب الدول التي لا تخضع لهما

رعد: لن نوافق على أي موازنة تحمّل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم

 رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الايرانية: 207 وفاة واکثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا

قطر تعلن عن موقفها مما يجري في أوكرانيا

شاهد..رؤية الشعب والجيش الأوكراني لروسيا

وزير الثقافة والارشاد الايراني يجول في الجنوب اللبناني

كيف تعالجون تورم موضع الحقن؟

شاهد: رياضة الساعة واللغة التي توحد جميع لغات العالم