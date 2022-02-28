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النخالة: نفتخر بالمجاهد محمود جرادات وأتقدم بالتهنئة للمجاهد الصلب هشام أبو هواش ولأبناء "الخليل" الباسلة ولشعبنا المقدام في الضفة المقاومة

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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