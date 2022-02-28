العالم – أفريقيا

وكلف الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد، الحكومة "بإنشاء لجنة تحضير ومتابعة يومية، للمشاريع الاستثمارية مع الشركاء في دولتي قطر والكويت، حيث ستجري مناقشتها قريبا ضمن لجان مشتركة كبرى، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والنقل والسكن".

وستتولى اللجنة رفع العراقيل الإدارية وتوفير مناخ مرافق لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي جرى الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس تبون إلى كل من قطر والكويت.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء ليلة الأحد، أن تبون أمر وزير النقل بإطلاق الدراسات التقنية، فورا، لمد خطوط السكة الحديدية وتوسيع شبكتها من الشمال إلى الجنوب الكبير بين العاصمة وتمنراست وأدرار، طبقا لبرنامج تبون الانتخابي.

حيث كان قد وعد خلال حملته الانتخابية في رئاسيات 2019، سكان مدن الجنوب وعاصمة الصحراء تمنراست (1900 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية) بمد خط سكة حديد للقطارات السريعة تمكن سكان الصحراء من التنقل إلى الشمال في ظرف ساعات، وهو المشروع الذي بقي سكان تمنراست يجددون المطالبة به في كل مناسبة.

وكلف وزير السكن طارق بلعريبي بإطلاق فوري للدراسات التقنية بهدف الشروع في تجديد الواجهة البحرية للعاصمة، وتحديث النسيج العمراني، لكل من سكيكدة وعنابة وقسنطينة ووهران، وهي مشاريع تعهدت قطر بتقديم وضخ استثمارات بشأنها، كما كلف وزير الزراعة عبد الحفيظ عمي بتحضير أحسن الظروف، لتجسيد مشاريع استثمارية عربية واعدة، مُدرّة للثروة ومناصب الشغل، في شعب متعددة، منها إنتاج الحليب، واللحوم الحمراء، والزيوت والسكر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن خلال زيارته إلى كل من قطر والكويت الأسبوع الماضي، عن حصوله على دعم قطري لتنفيذ مشاريع تخص مد شبكة السكك الحديدية الوطنية، إلى كل من تمنراست وأدرار أقصى جنوبي الجزائر، على مسافة تقارب الألفي كيلومتر، وتمتد إلى خارج الوطن باتجاه دول الساحل كالنيجر.



إضافة إلى استثمارات قطرية كبيرة في مجال تجديد واجهات المدن وتجديد ميناء جنجن بجيجل، وهو المشروع الذي يهدف لجعله أحد أبرز الموانئ في أفريقيا، عدا عن الاستثمار في مشاريع استثمارية كبيرة في قطاع الزراعة.

وفي نفس السياق، أعلن الرئيس تبون عن بدء الاستعدادات لبناء مستشفى عصري، بشراكة جزائرية قطرية ألمانية، وذلك ضمن مخرجات زيارته الأخيرة إلى قطر. وحث وزارة الصحة على إيجاد صيغ جديدة للتعاون الدولي في مجال التكفل الطبي ببعض الحالات التي يصعب علاجها من خلال استقدام أطباء ضمن بعثات طبية من دول متطورة جدا، لاستفادة أكبر عدد من المرضى واكتساب الخبرة.

وكشف النقاب خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن نجاح هيئة وزارية مشتركة مكلفة برفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع الاستثمارية الخاصة، في رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا، عدا عن دخول 21 مشروعا آخر سمحت بتوفير 1083 منصب شغل إضافي، ليبلغ مجموع المشاريع التي حررت من القيود والتعطيلات 431 مشروعا منذ ثلاثة أشهر.

وأمر الرئيس الجزائري رئيس الحكومة أيمن عبد الرحمن، بالتنسيق بين وزير المالية عبد الرحمن راوية ووسيط الجمهورية إبراهيم مراد، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة كل العقبات، خاصة المتعلقة بالبنوك، وتحضير تقرير نهائي حول خريطة المشاريع الاستثمارية التي تخص التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة، إضافة إلى تنصيب "خلية اليقظة" لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حمايةً للصناعة الوطنية.