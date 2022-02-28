ليبيا.. رئيس المجلس الأعلى للدولة يدعو لانتخابات في أسرع وقت

العالم – أفريقيا

وبحسب روسيا اليوم"، وصف المشري مشروع الحكومة المقترحة بأنه بمنزلة "إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة".

وتوجه المشري عبر صفحته في "فيسبوك" إلى باشاغا بالقول: "أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيدا".

وختم: "رؤيتنا هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة".





ويأتي ذلك قبيل الجلسة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب الليبي مساء اليوم الإثنين.

وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، يوم الخميس الماضي، وذلك مع إعلان باشاغا أنه أعد التشكيلة الحكومية وأحالها إلى مجلس النواب.