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أ ف ب نقلا عن الخارجية الفرنسية: هناك حاجة ماسة لإنهاء المحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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