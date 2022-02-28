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استدعاء سفيرة كندا في موسكو

استدعاء سفيرة كندا في موسكو
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الاثنين أنها استدعت سفيرة كندا لدى روسيا أليسون لوكلير وأعربت لها عن احتجاجها الشديد بسبب الأعمال العدائية التي وقعت قرب السفارة الروسية في أوتاوا. 

العالم-روسيا

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "في 28 فبراير، تم استدعاء السفيرة الكندية لدى روسيا أليسون ليكلير إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة لها على الأعمال العدائية التي قامت بها عناصر عدوانية بالقرب من السفارة الروسية في أوتاوا، وكذلك القنصلية الروسية العامة في كل من مونتريال وتورونتو".

وطالبت الخارجية الروسية كندا باخاذ خطوات فورية وشاملة لضمان أمن السفارة الروسية في أوتاوا، محذرة من احتمال إجراءات جوابية روسية في حال تقاعس السلطات الكندية عن حماية السفارة الروسية وموظفيها.

ويشهد عدد من العواصم الغربية فعاليات احتجاجية أمام مقرات البعثات الدبلوماسية الروسية على خلفية العملية العسكرية التي تخوضها روسيا لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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