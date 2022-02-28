الغانمي يصدر توجيها خاصا بشأن المشادة بين شرطة كربلاء والإعلاميين

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وقالت وزارة الداخلية في بيان توضيحي "بالتزامن مع حادث الحريق الذي اندلع يوم أمس داخل ردهة الباطنية للنساء في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء المقدسة، تابع وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي الإجراءات التي شرعت بها فرق الدفاع المدني في مكافحة هذا الحريق، وإخلاء المتواجدين في المستشفى، وعمل الأجهزة الأمنية المختصة أيضاً".

وأضاف البيان أن "الغانمي تابع بشكل شخصي ما حصل من قبل المنتسبين في شرطة محافظة كربلاء مع بعض الإخوة الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية هذا الحادث".

ووجه الوزير بحسب البيان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتم التواصل من قبل دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ومدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية مع الإخوة الإعلاميين والصحفيين وبيان موقف الوزير والإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها، كما كان هناك تواصل مع هيئة الإعلام والاتصالات بهذا الشأن، والتي أشادت بحرص السيد الوزير على تسهيل مهمة الملاكات الإعلامية والصحفيين".

وأكد البيان دعم وزير الداخلية الأسرة الصحفية، كونها خير سند وعون للقوات الأمنية في مختلف المجالات والظروف.