فلسطينيو الخارج يؤكدون ضرورة تشكيل رأيِ عام لمناهضة التطبيع

العالم - خاص العالم

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج انعقد في اسطنبول في دورته الثانية بعنوان القدس موعدنا، ألف شخصية فلسطينية تجمعت من 52 دولة، جاؤوا ليتلقوا هنا، من اجل التحشيد لضرورة مشاركة فلسطيني الخارج في صنع القرار الفلسطيني، هنا يجتمع المهجرون والمغتربون يتوشحون بكوفية وانتماء للارض التي هجروا منها.

وأكد رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينش لمراسلنا "نحن كفلسطينيين في الخارج نريد ان نضرب مثلا واضحا في قدرتنا على ان نكون ضمن المعادلة الوطنية الفلسطينية وان نقدم شيئا لابناء شعبنا وقضيتنا"

في اروقة المؤتمر والذي امتد لثلاثة ايام حضرت الصورة والفن وحضرت الكلمات المعززة للوجود الفلسطيني، حالة من النشاط الوطني التي لم يغيبها طول الابعاد عن الأرض وسنوات التغريب، حالة جسد بها الحاضرون عمق انتمائهم ورفضهم لمشاريع التسوية وتضييع رمزية منظمة التحرير كممثل شرعي للفلسطينيين.

البيان الختامي للمؤتمر دعا الى ضرورة تشكيل رأي عام فلسطيني وعربي وإسلامي وعالمي لدعم سياسات المقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتوحيد الموقف الفلسطيني الداخلي والخارجي في مواجهة كافة مشاريع التصفية.

في ظل محاولات تهميش فلسطيني الخارج من المشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية، يأتي هذا المؤتمر ليعلي صوت الفلسطيين المغتربين والمهجرين من أجل حشد الرأي العام نحو ضرورة اشراكهم في دائرة القرار الفلسطيني.