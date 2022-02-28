علم كيان الاحتلال تحت أقدام البحرينيين

خاص بالعالم

والمواجهة مع النظام ستكون حازمة وشديدة لماذا؟ لان الشعب رفع منذ اربعينيات القرن الماضي شعار كل الدعم لفلسطين، وشكل لجاناً للدفاع عن القضية الفلسطينية.

لا يمكن ان يسكت عندما يرى الصهاينة يدنسون ارض بلاد البحرين، فيما ارادها النظام مجالاً هذا البلد حيوياً على الصعيد كافة، ورغم ان حراب النظام وقوات الاحتلال متعددة الجنسيات والموساد ايضاً يحاولون ارهاب البحريني في اقصى قرية في البلاد لكي يتقبل خيانة النظام.

يبحث برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

النائب البحريني السابق والناشط السياسي الاستاذ علي العشيري

والناشط السياسي الاستاذ علي الفايز

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