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أ ف ب: الرئيس الأوكراني يناشد الجنود الروس في تسجيل قائلا "انقذوا أرواحكم وارحلوا"

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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