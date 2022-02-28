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خبير : يحتمل ان السلطة الاوكرانية حملت اموالها وغادرت البلاد

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير في الشؤون الروسية موسكو حنا آدم، ان المفاوضات بين روسيا واوكرانيا انتهت في بيلاروسيا دون نتائج تذكر، مشيراً الى ان الجولة الاولى كانت لتبادل الطرفين الروسي والاوكراني الآراء والمواقف بينهما.

خاص بالعالم

وقال ادم لقناة العالم خلال تغطية خاصة لتطورات الازمة الاوكرانية في يومها الخامس: ان السلطة الحاكمة في اوكرانيا قد حملت اموالها وغادرت البلاد منذ اليوم وهي تدلي بتصريحات من الخارج، مبيناً الى انه ليس معلوما إن كان الرئيس الاوكراني موجودا في كييف او في وارسو.

واوضح ادم: ان المفاوضات الروسية الاوكرانية انتهت والجولة القادمة ليس معلوما ان تعقد او لا، وان وزير الدفاع الروسي اكد بان قوات الدعم الاستراتيجي هي في استعداد كامل.

واشار ادم الى ان الاوكرانيين لم يفهموا حتى الان انهم لا يستطيعون مقاومة الجيش الروسي، معتبراً ان الهدف من العملية الروسية هو الوقوف بوجه التمدد العسكري للناتو، وان العملية الروسية الخاصة تعتبر هي اول مواجهة عسكرية تتصدى لتطلعات الناتو.

وشدد ادم على انه تم تدمير البنية التحتية للقوات الاوكرانية نتيجة الضربات الدقيقة للاسلحة الروسية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

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