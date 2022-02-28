افتتاح معرض الشهيد بدرالدين الحوثي بصنعاء

العالم - اليمن

واحتوى المعرض على عدد من الصور للشهيد القائد وعدد من رفاق دربه ومجسما لضريحه وصور شهداء الحرب الأولى ومجسمات متنوعة تجسد الهوية والمشروع الذي سار على دربه الشهيد القائد.

وفي الافتتاح بحضور وزيري الارشاد نجيب العجي والزراعة عبدالملك الثور وأمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، أشاد الرويشان بجهود تنظيم المعرض وما يحكيه من دلالات معنوية لاستذكار محطات من حياة وجهاد الشهيد ومشروعه القرآني وفكره النهضوي النير في مقارعة الظلم والاستبداد ومواجهة الظالمين.

وأكد على أهمية تنظيم مثل هذا المعرض لترسيخ معاني الحرية والتضحية التي تمثلت في شخصية الشهيد القائد ودوره ومواقفه في الجهاد ومواجهة الطغاة وقوى الاستكبار.

فيما أوضح أمين محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، أن إقامة المعرض يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات لإحياء هذه الذكرى والتعريف بسيرة الشهيد القائد المشرقة، والزاخرة بالعطاء والتضحية والبذل.

ولفت إلى أن من ضمن دلالات تنظيم المعرض التذكير بمناقب السيد الشهيد وتضحياته الكبيرة في سبيل إحياء الأمة الإسلامية من الضلال الذي حل بها..مؤكدا أهمية غرس القيم الإسلامية السمحة في المجتمع والتي كان الشهيد فيها خير مثال وقدوة..

حضر الافتتاح وكلاء المحافظة أحمد الصماط وفارس الكهالي وعبدالملك الغربي ومدير أمين المحافظة العميد يحيى المؤيدي وعدد من قيادات السلطة المحلية وقيادات أمنية وعسكرية وتربوية ومديرو مكاتب تنفيذية ومديريات ومكونات مجتمعية ومشايخ وشخصيات اجتماعية.