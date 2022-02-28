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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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الاليزيه: ماكرون تحادث مع بوتين والرئيس الروسي تعهد بعدم استهداف المدنيين في اوكرانيا
الكرملين: إمدادات الأسلحة لأوكرانيا خطيرة ومزعزعة للاستقرار وتصرف الاتحاد الأوروبي أثبت أن موسكو كانت محقة في جهودها لنزع سلاح جارتها
أ ف ب: اللجنة الأولمبية الدولية تسحب الوسام الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
نادي الأسير: إدارة سجن ريمون تعزل مجموعة من الأسرى الفلسطينيين عقب مواجهات وعملية قمع شهدتها أقسام الأسرى بالأمس وسط حالة توتر شديد
مصادر روسية: الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا
لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: مفاوضات فيينا لم تنته بعد وعلى اميركا اتخاذ قرارات سياسية صعبة
كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني يلتقي منسق الاتحاد الاوروبي انريكي مورا في فيينا
مراسل العالم: مقتل متظاهر سوداني بالرصاص الحي بمدينة أم درمان غرب الخرطوم في مليونية الثامن والعشرين من فبراير رفضا للحكم العسكري
قناة "سبوتنيك" عن مصادر دبلوماسية: المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا مازالت مستمرة في "غوميل" البيلاروسية ولم تنته بعد
أ ف ب: الرئيس الأوكراني يناشد الجنود الروس في تسجيل قائلا "انقذوا أرواحكم وارحلوا"
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-02-2022
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الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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