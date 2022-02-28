بالصور.. انقاذ طفل رضيع من بئر بحمص في سوريا

العالم - سوريا

وأوضح مدير الدفاع المدني في حمص العميد غياث عاقل لسانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً من قسم شرطة البياضة حول وجود طفل ضمن بئر ارتوازية قديمة في الحي وعلى الفور تم تشكيل فريق انقاذ والتوجه إلى المكان وبدء عملية انقاذ الطفل.

وبين عاقل أن عملية الانقاذ كانت صعبة حيث علق الطفل ضمن البئر التي يبلغ عمقها نحو 10 أمتار وقطرها نحو 40 سم وبعد جهد كبير وباستخدام كاميرا خاصة وحبال تمكن الفريق من انقاذ الطفل الذي تبين أن عمره ساعات فقط ومجهول النسب وتم نقله إلى مشفى الباسل للوقوف على حالته الصحية.