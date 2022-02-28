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نيجيريا تدين الممارسات العنصرية ضد الأفارقة على حدود أوكرانيا

نيجيريا تدين الممارسات العنصرية ضد الأفارقة على حدود أوكرانيا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

دعت نيجيريا المسؤولين عن الحدود في أوكرانيا والدول المجاورة للتعامل مع مواطنيها بلا تمييز، بعد تعرض الأفارقة لممارسات عنصرية هناك.

العالم أفريقيا

وبحسب "أ ف ب"، قال مستشار الرئاسة النيجيرية غاربا شيهو: "وردت تقارير مؤسفة عن رفض الشرطة وعناصر الأمن الأوكرانيين السماح لنيجيريين بالصعود إلى الحافلات والقطارات المتوجهة إلى الحدود بين أوكرانيا وبولندا"، مبينا أنه "في تسجيل تمت مشاركته بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أم نيجيرية برفقة طفلها الرضيع أثناء إجبارها بالقوة على إخلاء مقعدها لصالح شخص آخر".

وأشار إلى تقارير منفصلة عن مسؤولين بولنديين رفضوا السماح لمواطنين نيجيريين بدخول بولندا من أوكرانيا، مشددا على أن "التعامل مع الجميع بكرامة ومن دون تمييز يعتبر أمرا بالغ الأهمية".

من جهتها، نفت سفيرة بولندا لدى نيجيريا يوانا تارناوسكا الاتهامات بالتعامل مع الأفارقة بشكل غير منصف.

وقالت: "يحصل الجميع على معاملة متساوية، يمكنني أن أؤكد لكم أن بحوزتي تقارير تفيد بأن بعض المواطنين النيجيريين عبروا الحدود إلى بولندا".

وأضافت أن النيجيريين منحوا مهلة مدتها 15 يوما لمغادرة البلاد أو إيجاد ترتيبات بديلة، موضحة أن حتى الوثائق غير الصالحة تقبل لعبور الحدود وتم رفع القيود المرتبطة بكوفيد.

وعبر حوالى 400 ألف أوكراني الحدود إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية فجر يوم الخميس الماضي.

وانضم نيجيريون وغانيون وغيرهم من الأفارقة، معظمهم طلبة، إلى مئات آلاف الأشخاص الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا عبر الحدود إلى بولندا ودول أخرى.

المصدر:

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