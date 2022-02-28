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مراسل العالم: مقتل متظاهر سوداني بالرصاص الحي بمدينة أم درمان غرب الخرطوم في مليونية الثامن والعشرين من فبراير رفضا للحكم العسكري

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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