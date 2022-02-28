تحرك حقوقي في واشنطن بارز لوقف انتهاكات النظام السعودي

العالم - السعودية

وقال الموقع إن منظمة مبادرة الحرية Freedom Initiative في واشنطن استأجرت شركتي ضغط، في خطوة تهدف إلى وضع السعودية ومصر على أجندة المشرعين الأمريكيين.

وذكر الموقع أن الخطوة تأتي مع تزايد الإحباط بسبب تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحكومتين القمعيتين في الرياض والقاهرة، مما سيزيد الضغط على الحكومة السعودية.

وقد تعاقدت مبادرة الحرية وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن وتدافع عن السجناء السياسيين في الشرق الأوسط، بأعضاء جماعات الضغط من BakerHostetler وNeale Creek وفقًا للإفصاحات التي تم تقديمها حديثًا.

وبحسب ما جاء في الملف ، فإن منظمة BakerHostetler ستوفر “دعوة الحكومة الأمريكية للإفراج عن السجناء السياسيين في العالم العربي”.

وجاء في البيان أن أندرو كينغ من نيل كريك “سيثقف صانعي السياسة على أهمية حقوق الإنسان ، مع التركيز بشكل خاص على السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم خطأ”.

إن ضغط كينغ من أجل مبادرة الحرية جدير بالملاحظة، حيث كان نائب رئيس الأركان السابق للسناتور ليندسي جراهام (RS.C) يمثل السعودية ومصر سابقًا.

وكانت السعودية ومصر كثفتا من تعاقدهما مع جماعات الضغط بعد توقع فوز بايدن عام 2020 استقبالًا أكثر برودة لهما في واشنطن.

وقّعت وزارة الخارجية المصرية على عقد براونشتاين حياة فاربر شك ، صاحب القوة المؤثرة في اللوبي، بمبلغ 65 ألف دولار شهريًا ، ويتم تمثيل القاهرة والرياض الآن من قبل إد رويس من براونشتاين ، الرئيس الجمهوري السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

قالت المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية أندريا براسو عن جهود الضغط التي تمارسها منظمتها: “جزء من استراتيجيتنا هو أن نقول إننا نتمتع بإمكانية الوصول إلى تلك الأدوات نفسها”.

وأضافت: “ليس فقط عدد الاجتماعات التي تحصل عليها، إنها الرسالة، لكن يمكننا أن نلعب لعبة عقد الاجتماعات”.

ومنذ توليه منصبه، تعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات من دعاة حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس لاستمرار مبيعات الأسلحة إلى البلدين ، وفي حالة مصر، الإفراج عن المساعدة الأمنية التي فرض الكونغرس قيودًا عليها بسبب حقوق الانسان.

لقد اضطرت الإدارة إلى الموازنة بين وعد حملتها الانتخابية بسياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان والمخاوف الاستراتيجية في الشرق الأوسط ، والتي اعتمدت الولايات المتحدة على مصر كوسيط لها بين "إسرائيل" وحماس والمملكة العربية السعودية لإنهاء العدوان على اليمن.

بمساعدة جماعات الضغط ، تستهدف مبادرة الحرية المشرعين الذين لديهم أدوار اشرافية على عمليات نقل الأسلحة وقضايا حقوق الإنسان ، ولا سيما الجمهوريون في الكونغرس ، الذين يفضلون استعادة مجلس النواب في الانتخابات النصفية المقبلة.

قالت براسو: “نحاول التحدث إليهم باستخدام لغة يفهمونها، باستخدام محاورين يعرفونهم، حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء السياسيين هي قضية غير حزبية ، لكننا نعيش في بيئة حزبية مستقطبة ، لذلك في بعض الأحيان يمكن تصورها على هذا النحو”.

وتأتي التعيينات في الوقت الذي يستعد فيه نشطاء حقوق الإنسان لخسارة العديد من المدافعين الرئيسيين في الكونغرس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، حرمت الإدارة المصرية 10٪ من مساعداتها العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار بعد أن فشلت الدولة في تلبية الشروط التي تضمنت إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين وإنهاء تحقيق طويل الأمد مع المجتمع المدني.

ومؤخرا طالب عضو الكونجرس Tom Malinowski و 15 نائباً آخر؛ وزارة الخزانة الأمريكية، ومديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية بإصدار تقرير عن العقوبات للأفراد المدرجين المتواطئين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.