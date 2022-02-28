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احباط عملية تهريب مئات الأطنان من "اليوريا" في العراق

احباط عملية تهريب مئات الأطنان من
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن إحباط عملية تهريب مئات الاطنان من مادة سماد اليوريا في محافظة الانبار.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان، إنه "بعملية استخبارية مشتركة وتبادل معلوماتي دقيق ما بين شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالجيش واستخبارات اللواء السابع في الحشد الشعبي وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ ، أسفرت عن القاء القبض على ٣ شاحنات محملة بمئات الاطنان من سماد (اليوريا) ذات الاستخدام المزدوج في الفلوجة بالأنبار لا يحمل اصحابها اي اوراق رسمية او موافقات اصولية بقصد تهريبها الى احدى المحافظات، وهو ما يشكل اضرارا بالمال العام والاقتصاد الوطني".

وأشارت إلى "تسليم الشاحنات وحمولتها وسائقيها الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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