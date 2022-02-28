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وزير قطري اسبق يدعو دول الخليج الفارسي اخذ الدرس من وضع اوكرانيا

وزير قطري اسبق يدعو دول الخليج الفارسي اخذ الدرس من وضع اوكرانيا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الوزراء القطري الأسبق، "حمد بن جاسم"، رسالة إلى دول الخليج الفارسي بضرورة "إعادة النظر" في أوضاعها بشتى المجالات، لافتا إلى ما تعيشه أوروبا في ظل الأحداث الأخيرة.

العالم - قطر

وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال "بن جاسم": "إذ تدور رحى الحرب في أوكرانيا الآن، فقد أصبحت مصداقية أوروبا وأمريكا وحلف الناتو على المحك. فأوروبا فاقت بعد سنوات من السبات العميق والغفلة عن إقامة قوة عسكرية أوروبية مشتركة قادرة على حمايتها وضمان قرارها المستقل، وبدلا من ذلك تخفيض عديد جيوشها وعتادها".

وأضاف "بن جاسم": "في عالمنا اليوم، فإن الدول لا بد أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجية بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال واستعجال، ولعل هذا الدرب هو ما ينبغي لمجلس التعاون (الخليج الفارسي) أن يتنبه له في ضوء تطورات الأوضاع في أوروبا واندلاع الحرب في أوكرانيا.. وما يثيره ذلك من مخاوف ومخاطر تهدد العالم بأسره ومنطقتنا على رأسه، ولذلك فلا بد لدول المجلس من أن تعيد النظر في أوضاعها في شتى المجالات، وتضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع المتغيرات".

وتابع: "أوروبا المصدومة اليوم تدرس بشكل جماعي ومنفرد واقعها ومستقبلها وتستذكر أيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب بل وحتى أوضاعها ما قبل الحرب العالمية الثانية".

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