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المكتب السياسي لانصار الله يحيي الذكرى السنوية للشهيد بدرالدين الحوثي

المكتب السياسي لانصار الله يحيي الذكرى السنوية للشهيد بدرالدين الحوثي
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

نظم المكتب السياسي لأنصار الله اليوم الاثنين، فعالية ثقافية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي.

العالم - اليمن

وفي الفعالية التي حضرها عدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، أكد عضو الدائرة الثقافية لأنصار الله يحيى قاسم أبو عواضة ورئيس الدائرة الحقوقية والقانونية بالمكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي، أهمية إحياء ذكرى الشهيد القائد لاستلهام الدروس والعبر من سيرته التي مثلت محطة للنهوض بواقع الأمة.

واعتبرا ذكرى الشهيد القائد، فرصة للاستفادة من مشروعه في التضحية والفداء وتحصين الأمة من المخاطر التي تُحاك ضدها من قبل قوى الهيمنة والاستكبار.

وأوضح أبو عواضة والمحبشي أن مشروع الشهيد القائد متكامل لكل ما تحتاجه الأمة من عوامل قوة ونهوض حضاري.

وأشارا إلى أهمية مشروع الشهيد القائد الذي قدّم روحه رخيصة في سبيل إعلاء راية الدين ونصرة المستضعفين ومقارعة الظالمين والطغاة.

كما أكد أبو عواضة والمحبشي أن مشروع الشهيد القائد تصحيحي لمسار وواقع الأمة الثقافي وإبعادها عن الثقافات المغلوطة والأفكار الهدامة التي يُروج لها الأعداء بهدف طمس هويتها.

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