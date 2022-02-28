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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أ ف ب نقلا عن الكرملين: بوتين يبلغ ماكرون أنه يريد اعترافا بشبه جزيرة القرم لتسوية النزاع في اوكرانيا
رويترز: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يقول في جلسة طارئة للجمعية العامة إن فكرة حدوث صراع نووي "لا يمكن تصورها على الإطلاق"
رويترز: وكالة الطاقة الدولية تعلن عقد اجتماع وزاري استثنائي غدا الثلاثاء لبحث تداعيات الازمة الاوكرانية على إمدادات النفط
رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي: أمريكا تتوقع أن تحاول روسيا تطويق كييف في الأيام القادمة
أ ف ب: الرئيس الروسي يؤكد لنظيره الفرنسي أن حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية النزاع
وزيرة الداخلية البريطانية: بريطانيا ستقود الجهود الدولية لإيقاف عضوية روسيا في وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول)
الامم المتحدة المندوب الاوكراني: حان الوقت الان لمساعدة اوكرانيا التي تدفع الثمن غاليا
الامم المتحدة المندوب الاوكراني: على الامم المتحدة ان تطالب بيلاروسيا بوقف دورها الخبيث ضد اوكرانيا
الامم المتحدة المندوب الاوكراني: على الامم المتحدة ان ترفع صوتها عاليا وتطالب روسيا بوقف عملياتها
الامم المتحدة المندوب الاوكراني: يستمر الروس في مهاجمة حضانات الاطفال والمدارس واستهداف سيارة الاسعاف
الامم المتحدة المندوب الاوكراني: يستمر الروس في مهاجمة حضانات الاطفال والمدارس واستهداف سيارة الاسعاف
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش
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