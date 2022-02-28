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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الوفد الروسي المفاوض: تم العثور على نقاط في المحادثات، والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة بين الجانبين
الوفد الروسي المفاوض: الجولة التالية من المحادثلا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية
ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي: خلال محادثات وفدي روسيا وأوكرانيا، والتي استمرت 5 ساعات تم تحديد نقاط يمكن من خلالها توقع مواقف مشتركة
مصادر روسية: الوفدان الروسي والاوكراني حددا خلال المحادثات عددا من المسائل التي تحتاج للحل وناقشا إمكانية عقد الجولة الثانية في القريب العاجل
أ ف ب عن مفاوض اوكراني: المفاوضون الروس والاوكرانيون يعودون الى بلديهما للتشاور
مصادر فلسطينية: شرطة الاحتلال تعلن إصابة 4 من عناصرها خلال مواجهات باب العامود اليوم
الهلال الأحمر الفلسطيني: 23 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود في القدس المحتلة
مصادر روسية: جولة المفاوضات الثالثة والأخيرة انتهت بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة غوميل البيلاروسية
مراسل العالم: وزارة خارجية كيان الاحتلال تعلن اصابة اسرائيليين في قصف روسي في اوكرانيا
رويترز: الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إنه وقع على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
الامم المتحدة المندوب الروسي: نؤمن بدور الامم المتحدة في تقريب وجهات النظر بشان الازمة الاوكرانية
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش
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