مؤتمر 'المقاومة طريق التحرير' يجرم التطبيع ويدعو لمواجهة المحتل

العالم - خاص العالم

بحضور شعبي واسع أقامت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين مؤتمرا شعبيا بعنوان المقاومة طريق التحرير والذي اكد خلاله امينها العام زياد النخالة على ان التطبيع خيانة للتاريخ العربي وان خيار التسوية مع الاحتلال لم يزد الارض الفلسطينية الا تهويدا واستيطانا والمقاومة وحدها من تفرض شروطها.



المؤتمر حظي شاركة فصائل المقاومة الفلسطينية ونخبة من المثقفين والكتاب ووجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية التي أكدت بحضورها التفاها حول خيار المقاومة.



المؤتمر انتهى بتوصيات من الجهاد الاسلامي دعت فيه الى صياغة برنامج وطني مشترك يقوم على اساس مواجهة الاحتلال بالمقاومة الشاملة دون التنازل عن اي من الثوابت.