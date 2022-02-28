بالصور.. الاحتلال يقمع مئات المواطنين المتوافدين للأقصى لإحياء ذكرى الإسراء

العالم ـ فلسطين

وتعالت أصوات الاطفال وبكاؤهم خوفا من القنابل ورش المياه وانتشار وملاحقات قوات الاحتلال المدججة بالسلاح.

وتحولت شوارع القدس خاصة "باب العمود والساهرة والسلطان سليمان وشارع نابلس" الى ساحة كر وفر بين قوات الاحتلال والفلسطييين.

وألقت القوات القنابل الصوتية بكثافة في شوارع القدس لتفريق الجموع، كما رشت المياه، وضربت العشرات بالهراوات والأيدي.

واعتقلت القوات أكثر من 15 فلسطينيا بينهم نسوة.

وأوضح الهلال الاحمر القدس أن طواقمه تعاملت مع 23 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود في القدس المحتلة، وتم نقل 4 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج.