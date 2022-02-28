الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. الاحتلال يقمع مئات المواطنين المتوافدين للأقصى لإحياء ذكرى الإسراء

بالصور.. الاحتلال يقمع مئات المواطنين المتوافدين للأقصى لإحياء ذكرى الإسراء
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

قمعت قوات الاحتلال، الإثنين، مئات الفلسطينيين في منطقة باب العمود في القدس، تزامنا مع التوافد إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

العالم ـ فلسطين

وتعالت أصوات الاطفال وبكاؤهم خوفا من القنابل ورش المياه وانتشار وملاحقات قوات الاحتلال المدججة بالسلاح.

وتحولت شوارع القدس خاصة "باب العمود والساهرة والسلطان سليمان وشارع نابلس" الى ساحة كر وفر بين قوات الاحتلال والفلسطييين.

وألقت القوات القنابل الصوتية بكثافة في شوارع القدس لتفريق الجموع، كما رشت المياه، وضربت العشرات بالهراوات والأيدي.

واعتقلت القوات أكثر من 15 فلسطينيا بينهم نسوة.

وأوضح الهلال الاحمر القدس أن طواقمه تعاملت مع 23 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود في القدس المحتلة، وتم نقل 4 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج.

روابط ذات صلة

مستوطنون يعتدون على أراض زراعية في مسافر يطا

حماس: الأقصى هو عنوان الصراع ونحذر الاحتلال من مغبة استمرار جرائمه

"حماس" تحذر الاحتلال من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء في حي الشيخ جراح والاقصى

اكثر من 130مستوطنا يقتحمون باحات الاقصى

حماس تدعو للمشاركة في يوم النفير والغضب دعماً للأسرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. طهران تعلن التوصل لمسودة إتفاق لإلغاء الحظر

استقبال حار من الاسير المحرر طارق الغبراني بصعدة

150 تونسيا محاصرون في أوكرانيا يوجهون نداء استغاثة لبلادهم

غوتيريش: الأزمة في أوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات كارثية

لقاء ثنائي بين علي باقري و "مورا" في فيينا

نيبنزيا: انضمام أوكرانيا إلى الناتو "خط أحمر"بالنسبة لروسيا