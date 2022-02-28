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مصادر روسية: الوفدان الروسي والاوكراني حددا خلال المحادثات عددا من المسائل التي تحتاج للحل وناقشا إمكانية عقد الجولة الثانية في القريب العاجل

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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