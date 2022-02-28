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الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا وروسيا غير شرعية

الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا وروسيا غير شرعية
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على سوريا منذ سنوات والتي تتخذها اليوم ضد روسيا هي إجراءات غير شرعية بموجب ميثاق الأمم المتحدة مشدداً على ضرورة إيجاد آليات جديدة للتعامل بين الدول التي يفرض عليها الغرب مثل هذه الإجراءات.

العالم - سوريا

وأوضح الجعفري في مقابلة مع سبوتنيك اليوم أن الإرهابيين في سوريا والنازيين الجدد في أوكرانيا يعملون بإمرة مشغل واحد مشيراً إلى أن سوريا توثق قيام المحتل الأمريكي في الأراضي السورية بإعادة تدوير الإرهابيين بنقلهم من مكان لآخر.

ولفت الجعفري إلى أنه لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي مبيناً أنه عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية.

وأشار الجعفري إلى أن حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب حول ما يجري في أوكرانيا كبير.

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