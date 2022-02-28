الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا وروسيا غير شرعية

العالم - سوريا

وأوضح الجعفري في مقابلة مع سبوتنيك اليوم أن الإرهابيين في سوريا والنازيين الجدد في أوكرانيا يعملون بإمرة مشغل واحد مشيراً إلى أن سوريا توثق قيام المحتل الأمريكي في الأراضي السورية بإعادة تدوير الإرهابيين بنقلهم من مكان لآخر.

ولفت الجعفري إلى أنه لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي مبيناً أنه عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية.

وأشار الجعفري إلى أن حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب حول ما يجري في أوكرانيا كبير.