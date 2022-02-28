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استقبال حار من الاسير المحرر طارق الغبراني بصعدة

استقبال حار من الاسير المحرر طارق الغبراني بصعدة
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

استقبل نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالسلام هشول  ومحافظ  صعدة محمد جابر عوض اليوم الأسير المحرر طارق محمد مرشد محمد الغبراني.

العالم - اليمن

وخلال الاستقبال بحضور عضو مجلس النواب مرتضى جدبان وأعضاء مجلس الشورى سلمان عوفان وهادي الرزامي، وعباس مقيت، وعدد من وكلاء المحافظة أشاد محافظ صعدة بالمواقف البطولية للأسرى وكافة أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته على الشعب اليمني .

وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والسلطة المحلية بالإفراج عن كافة الأسرى ومتابعتهم ورعاية الجرحى وأسر الشهداء، مثمنين جهود لجنة شؤون الأسرى.

وحضر الاستقبال مندوب شعبة الرعاية الاجتماعية بصعدة فتحي البطل وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والوجهاء.

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استقبال حار من الاسير المحرر طارق الغبراني بصعدة

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