استقبال حار من الاسير المحرر طارق الغبراني بصعدة

العالم - اليمن

وخلال الاستقبال بحضور عضو مجلس النواب مرتضى جدبان وأعضاء مجلس الشورى سلمان عوفان وهادي الرزامي، وعباس مقيت، وعدد من وكلاء المحافظة أشاد محافظ صعدة بالمواقف البطولية للأسرى وكافة أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته على الشعب اليمني .

وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والسلطة المحلية بالإفراج عن كافة الأسرى ومتابعتهم ورعاية الجرحى وأسر الشهداء، مثمنين جهود لجنة شؤون الأسرى.

وحضر الاستقبال مندوب شعبة الرعاية الاجتماعية بصعدة فتحي البطل وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والوجهاء.