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الرئيس التركي: أنقرة مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب "اتفاقية مونترو" حول حركة السفن في المضائق بشكل يمنع من تصعيد الأزمة في أوكرانيا

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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