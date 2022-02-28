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أردوغان: الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية غير مقبول ونثمن نضال أوكرانيا

أردوغان: الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية غير مقبول ونثمن نضال أوكرانيا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده مبادراتها الدبلوماسية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

العالم-تركيا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية غير مقبول ونثمن نضال أوكرانيا حكومة وشعبا".

وأضاف: "واصلنا ونواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار (بين روسيا وأوكرانيا)".

وأردف: "لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية".

وأكد أن تركيا أوفت بمسؤولياتها حرفيا حتى اليوم في إطار المؤسسات والتحالفات المنضوية فيها وعلى رأسها الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي.

ومضى قائلا: "لا يساور أحد الشك في أننا سنتجاوز الأزمة الحالية بشمال البحر الأسود (الهجوم الروسي على أوكرانيا) على غرار التحديات السابقة".

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