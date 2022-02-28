نورا.. لقاح ايراني اخر في ساحة الكفاح ضد كورونا

العالم - ايران

اعلن عن ذلك، رئيس جامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية "حسن ابوالقاسمي"، في تصريح خاص لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين.

واكد "ابو القاسمي"، ان انتاج لقاح نورا، شكّل خطوة قيمة اخرى من جانب العلماء والباحثين الايرانيين لتجسيد الاستناد على الطاقات الوطنية والمضي قدما صوب استكمال عملية الاكتفاء الذاتي في البلاد.

واضاف، انني اطمئن المواطنين بانهم يستطيعون استخدام لقاح نورا من دون اي قلق؛ مبينا ان نتائج الاختبارات السريرية للمرحلة الاولى والثانية اكدت بانه لقاح آمن بامتياز ومؤثر في مجال الوقاية من مرض كورونا.

وصرح المسؤول بوزارة الصحة، ان نتائج اختبارات المرحلة الاولى اثبتت بان لقاح نورا ينتج نسبة كبيرة من المناعة ضد فيروس كورونا في جسد المتلقي؛ لافتا بان الجرعة الثالثة او التعزيزية لهذا اللقاح ايضا دخلت حيز الانتاج في البلاد.

يذكر ان لقاح نورا الذي حصل اليوم على تصريح الاستخدام الطارئ من وزارة الصحة، اصبح سادس لقاح محلي الى جانب اللقاحات الايرانية السابقة المضادة لجائحة كورونا؛ بما يشمل : كوف بركت، وباستو كوفوك، ورازي كوف بارس، واسبايكوجين، وفخرا.