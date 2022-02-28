تدشين حملة إعصار اليمن في تعز وفعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد القائد

العالم - اليمن

كما دشن نائب رئيس الوزراء - رئيس اللجنة الرئاسية لحملة إعصار اليمن بتعز ومعه محافظ المحافظة صلاح بجاش، اليوم حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وفي الفعالية والتدشين نقل نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية الجنيد، لأبناء المحافظة تحيات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والإشادة بدورهم ومواقفهم في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وعبر عن سعادته وأعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشورى، مشاركة أحرار تعز في إحياء ذكرى سنوية الشهيد القائد وتدشين حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

واعتبر الجنيد، مشروع الشهيد القائد المستمد من القرآن الكريم، منطلقاً لإخراج الأمة من واقع الظلم الواقع عليها ويمثل في الوقت ذاته الهوية الإيمانية والمشروع التحرري من قوى الهيمنة والاستكبار العالمي.

وقال "بفضل الله تجاوز الشعب اليمني التحديات والمخاطر التي فرضها العدوان، على مدى سبع سنوات، واليوم نحن منتصرون والعدو يندحر في مختلف الجبهات".

وأضاف "مشروع الشهيد القائد يمثل طوق نجاة للأمة من خلال العودة إلى القرآن الكريم والثقة بالله تعالى والتحرك بمسؤولية في مواجهة الأعداء".

وأكد رئيس اللجنة الرئاسية لحملة إعصار اليمن بتعز، أهمية الحملة للتحشيد والتعبئة وتحرك الجميع من خلالها بشكل جاد ومواقف واعية ضمن عمل جماعي، معرباً عن الأمل في تفاعل أبناء تعز وتحركهم في إطار حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار للجبهات.

من جانبه استعرض محافظ تعز بجاش، محطات من مسيرة الشهيد القائد في إطلاق صرخة البراءة من قوى الاستكبار. وقال "نستحضر في الذكرى السنوية للشهيد القائد، مواقفه في نصرة المستضعفين وشجاعته في مواجهة الطغاة والظالمين، للاقتداء بها في التصدي لقوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في ظل قيادة الثورة ممثلة بالسيد عبدالملك الحوثي".

ودعا أبناء المحافظة إلى التحرك الجاد في إطار حملة إعصار اليمن التي دشنها رئيس المجلس السياسي الأعلى، من منطلق الشعور بالمسؤولية في الدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله، خاصة بعد صمود لما يقارب ثمان سنوات.

وحث من تبقى من المتورطين بالخيانة العودة إلى جادة الصواب وصف الوطن والإسهام الفاعل في حملة إعصار اليمن،مطالباً بتكاتف جهود الجميع من مؤسسات وأجهزة حكومية ومنظمات مدنية وفعاليات مجتمعية لإنجاح الحملة.

فيما تطرق عضو رابطة علماء اليمن بتعز العلامة طاهر الهدار والشيخ سعيد قريش في كلمة الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، إلى ما تميز به مشروع الشهيد القائد من موجهات تصب في وحدة الأمة وجمع كلمتها لمواجهة المخاطر التي تُحدق بها.